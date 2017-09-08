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Более 200 человек с ограниченными возможностями здоровья примут участие в Спартакиаде «И невозможное возможно»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в областной Спартакиаде «И невозможное возможно», которая посвящена 80-летию образования Иркутской области, примут участие 229 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Соревнования пройдут среди спортсменов по четырем нозологическим группам: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллектуального развития.

«К участию в Спартакиаде «И невозможное возможно» активно подключились муниципалитеты Иркутской области. В министерство спорта области по итогам муниципального этапа поступили заявки от Иркутска, Ангарска, Саянска, Тайшета, Тулуна, Усолья-Сибирского, Свирска, Братска, Черемхово, Зимы, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Осинского, Заларинского, Шелеховского, Слюдянского районов и других муниципальных образований. Для нас проведение спартакиады - это возможность посмотреть и определить лучшие территории по развитию адаптивной физической культуры и спорта, а также оценить работу региональной системы по адаптивному спорту», - отметил министр спорта области Илья Резник.

Заявки от муниципальных образований принимались до 1 сентября. Спартакиада пройдет в два этапа - муниципальный и областной. Заявки на областной этап будут сформированы по итогам муниципального этапа.

В программу состязаний включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, легкая атлетика, шахматы, шашки, бочча, а также комбинированная эстафета с участием спортсменов без ограничения по здоровью.

Кроме того, состоится апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Такое мероприятие пройдет в Иркутске впервые. Организаторы - министерство спорта региона совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при участии представителей Иркутских региональных отделений Общероссийских общественных организаций «Специальная Олимпиада России», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых». Торжественное открытие спартакиады состоится 9 сентября в 12:00 часов на стадионе «Труд».

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2017-09-08 08:32:07




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