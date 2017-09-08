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«Фармасинтез» открывает фармацевтическое производство в Усолье-Сибирском

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Иркутск. Сибирские новости - АО «Фармасинтез» создало еще одну дочернюю компанию, которая будет заниматься реализацией проекта по созданию фармацевтического производства в Усолье-Сибирском. Руководство предприятия рассчитывает, что завод сможет производить до тысячи тонн субстанций в год. Он потребует для размещения около 130 га земли. Штат предприятия составит порядка двух тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Мы думаем, что со временем завод станет градообразующим предприятием в Усолье», - отметил генеральный директор АО «Фармасинтез» в Иркутске Александр Кейко.

АО «Фармасинтез» в нынешнем году отмечает двадцатилетие с момента создания. Это одно из крупнейших предприятий, занимающихся расфасовкой и упаковкой готовых лекарственных средств, в первую очередь, для лечения туберкулеза. Действующие заводы расположены в Иркутске, Уссурийске, Тюмени.

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2017-09-08 11:57:54




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