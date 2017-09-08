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Иркутский областной суд начинает рассмотрение апелляционных жалоб членов ДНТ «Ангарские зори»

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд 11 сентября начинает рассмотрение апелляционных жалоб членов ДНТ «Ангарские зори» на решение Иркутского районного суда об истребовании земель из чужого незаконного владения принятые. На данный момент решение об изъятии земель принято по 50 делам.

11 сентября пройдет первое заседание по апелляциям членов ДНТ «Ангарские зори» после принятия закона о «лесной амнистии».

«В ДНТ 207 участков, у всех членов ДНТ на руках есть свидетельства о собственности на землю, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости. Но, несмотря на это, а также на множество документов, подтверждающих законность выделения земли и ее статус - «земли сельхозназначения», - в начале 2017 года Иркутский районный суд удовлетворил иски РФ в лице ТУ Росимущества в Иркутской области и вынес решения об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения», - сообщает инициативная группа ДНТ «Ангарские зори».

Закон о «лесной амнистии» позволяет изменять порядок определения границ земельных участков, которые расположены на землях лесного фонда, и устраняет взаимоисключающие сведения в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), определяя приоритет ЕГРН. Такие меры позволят сохранить за собственниками, права которых зарегистрированы в ЕГРН, принадлежащие им земельные участки.

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2017-09-08 12:09:55




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