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С. Меняйло: Вихоревка и Байкальск не успели подготовиться к отопительному сезону

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Иркутск. Сибирские новости - Ряд городов Сибири, в основном тех, где проблемы с работой системы отопления возникают регулярно, не успели в этом году подготовиться к отопительному сезону. Об этом 8 сентября заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Проблемы, по его словам, нужно решить в течение нескольких дней, чтобы не затягивать с включением отопления.

«В Иркутской области в городах Вихоревка и Байкальск работы ведутся недостаточно активно. У нас проблемы есть, которые идут из года в год - по Вихоревке и Байкальску. В Кемеровской области не сформирован запас топлива на ТЭЦ в Юрге», - сообщает ТАСС, ссылаясь на С. Меняйло.

Особое внимание полпред потребовал уделить военным городкам, в частности, в Бурятии и Забайкальском крае, где в прошлом году возникали проблемы с обеспечением топливом. «Мы входили в новогодние праздники, у нас запас топлива был на два - три дня», - напомнил С. Меняйло.

Он также призвал в срок решить вопрос об обеспечении теплом жителей сгоревшей весной деревни Бубновка Киренского района, некоторые из жителей которой до сих пор живут в пунктах временного размещения. Ранее деревню решено было ликвидировать, а жителей его расселить по другим населенным пунктам. Сейчас они получают сертификаты на приобретение жилья и занимаются его покупкой.

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2017-09-08 12:12:48




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