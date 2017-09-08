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Памятник водолазам открыли в Слюдянке

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Иркутск. Сибирские новости - Памятник водолазам открыли в Слюдянке. Монумент посвящен памяти героев-моряков, проходивших обучение в первой в мире школе водолазов Военно-морского флота, передислоцированной в годы Великой Отечественной войны из города Севастополя в Слюдянку.

Данные об этой школе долгие годы были секретными. В 2017 году благодаря совместным поисковым работам администрации города Слюдянки и Учебного центра подготовки военных водолазов Севастополя был собран значительный материал о подготовке водолазов на озере Байкал и участии их в военных действиях.

Мероприятие посетил заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Ершов. От имени депутатского корпуса он выразил благодарность за очень важную и нужную работу по патриотическому воспитанию юных сибиряков, за увековечивание памяти военных водолазов, внесших неоценимый вклад в Великую Победу над фашизмом.

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2017-09-08 12:15:35




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