Парковка по улице Дыбовского в Иркутске будет запрещена

12:51 - Иркутск. Сибирские новости - С 29 сентября парковка на участке улицы Дыбовского напротив здания бассейна …

Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%

12:48 - Иркутск. Сибирские новости - Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%. Нормативный …

Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска

12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска.Так, …

Жалоба на Ангарскую больницу поступила на портал "ДоступнаяМедицина.рф"

12:43 - Иркутск. Сибирские новости - На портал ДоступнаяМедицина.рф поступила жалоба от жительницы Ангарска. …

Новый цех малотоннажного производства открыл в Иркутске «Фармасинтез»

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - АО «Фармасинтез» открыло в Иркутске новый цех малотоннажного …

Завод по производству фармсубстанций в Братске планируется запустить в первом квартале 2018 года

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Инвестиционный проект «Фармасинтеза» - завод по производству …

Памятник водолазам открыли в Слюдянке

12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Памятник водолазам открыли в Слюдянке. Монумент посвящен памяти героев-моряков, …

С. Меняйло: Вихоревка и Байкальск не успели подготовиться к отопительному сезону

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Ряд городов Сибири, в основном тех, где проблемы с работой системы отопления …

Иркутский областной суд начинает рассмотрение апелляционных жалоб членов ДНТ «Ангарские зори»

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд 11 сентября начинает рассмотрение апелляционных …

«Фармасинтез» открывает фармацевтическое производство в Усолье-Сибирском

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - АО «Фармасинтез» создало еще одну дочернюю компанию, которая …