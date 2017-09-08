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Парковка по улице Дыбовского в Иркутске будет запрещена
12:51 - Иркутск. Сибирские новости - С 29 сентября парковка на участке улицы Дыбовского напротив здания бассейна …
Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%
12:48 - Иркутск. Сибирские новости - Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%. Нормативный …
Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска
12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска.Так, …
Жалоба на Ангарскую больницу поступила на портал "ДоступнаяМедицина.рф"
12:43 - Иркутск. Сибирские новости - На портал ДоступнаяМедицина.рф поступила жалоба от жительницы Ангарска. …
Новый цех малотоннажного производства открыл в Иркутске «Фармасинтез»
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - АО «Фармасинтез» открыло в Иркутске новый цех малотоннажного …
Завод по производству фармсубстанций в Братске планируется запустить в первом квартале 2018 года
12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Инвестиционный проект «Фармасинтеза» - завод по производству …
Памятник водолазам открыли в Слюдянке
12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Памятник водолазам открыли в Слюдянке. Монумент посвящен памяти героев-моряков, …
С. Меняйло: Вихоревка и Байкальск не успели подготовиться к отопительному сезону
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Ряд городов Сибири, в основном тех, где проблемы с работой системы отопления …
Иркутский областной суд начинает рассмотрение апелляционных жалоб членов ДНТ «Ангарские зори»
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд 11 сентября начинает рассмотрение апелляционных …
«Фармасинтез» открывает фармацевтическое производство в Усолье-Сибирском
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - АО «Фармасинтез» создало еще одну дочернюю компанию, которая …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
Главной темой встречи директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрия Тимана и депутата Государственной Думы Сергея Тена стал вопрос обеспечение связью жителей малых населенных пунктов Приангарья. По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 2016 год, в Приангарье возможность пользоваться интернетом есть у 98,5% населения, исключение – жители малых сел с количеством до 100 человек.
В рамках своей благотворительной деятельности Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа выделил целевое пожертвование в сумме один миллион рублей на благоустройство территории, прилегающей к шелеховскому храму Святых апостолов Петра и Павла. Сумма пойдет на изготовление и монтаж кованой металлической ограды для храмового парка.