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Завод по производству фармсубстанций в Братске планируется запустить в первом квартале 2018 года

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Иркутск. Сибирские новости - Инвестиционный проект «Фармасинтеза» - завод по производству фармацевтических субстанций в Братске (ООО «Братскхимсинтез») - планируется запустить в первом квартале 2018 года.

На первом этапе будет производится 30 наименований активных фармацевтических субстанций, в дальнейшем планируется освоить выпуск до 45 видов субстанций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

АО «Фармасинтез» в нынешнем году отмечает двадцатилетие с момента создания. Это одно из крупнейших предприятий, занимающихся расфасовкой и упаковкой готовых лекарственных средств, в первую очередь, для лечения туберкулеза. Действующие заводы расположены в Иркутске, Уссурийске, Тюмени.

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2017-09-08 12:19:10




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