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Новый цех малотоннажного производства открыл в Иркутске «Фармасинтез»

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Иркутск. Сибирские новости - АО «Фармасинтез» открыло в Иркутске новый цех малотоннажного производства - современное высокотехнологичное производство, где будут выпускаться небольшие партии препаратов для клинических исследований и отрабатываться технология выпуска новых зарегистрированных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В открытии приняли участие президент АО «Фармасинтез» Пуния Викрам Сингх, заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, ио председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, генеральный директор АО «Фармасинтез» в Иркутске Александр Кейко, представители федеральных структур и муниципалитета.

С приветственным словом выступил Сергей Цыб. Он назвал АО «Фармасинтез» одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся компаний на фармацевтическом рынке России, а также поблагодарил губернатора Иркутской области и правительство региона за активную поддержку компании, которая вносит неоценимый вклад в самое главное - здоровье людей.

«Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что благодаря труду каждого сотрудника здесь, на этом предприятии разрабатываются, будут разрабатываться и внедряться в производство самые инновационные лекарственные препараты, которые спасают жизни многих людей. В этот торжественный день от имени губернатора и правительства Иркутской области поздравляю руководство и коллектив компании «Фармасинтез». Мы, в свою очередь, на уровне субъекта будем делать все возможное для помощи и развития новых современных высокотехнологичных производств», - сказал Р. Болотов. Он вручил награды сотрудникам компании. Пять человек получили награды губернатора Иркутской области, девять - министерства здравоохранения региона.

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2017-09-08 12:23:17




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