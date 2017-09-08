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Жалоба на Ангарскую больницу поступила на портал "ДоступнаяМедицина.рф"

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Иркутск. Сибирские новости - На портал ДоступнаяМедицина.рф поступила жалоба от жительницы Ангарска. По ее словам, 4 сентября ее бабушку 1938 года рождения, потерявшую сознание, отказались госпитализировать в больницу скорой медицинской помощи (22-й микрорайон, д. 23) сославшись на то, что «принимают они только пациентов с инфарктом». При этом, по словам заявительницы, никакого осмотра пациентки произведено не было.

В результате, скорая помощь была вынуждена отправляться с пенсионеркой в другие медучреждения, тем самым затянулось время, когда бабушка не получала необходимую ей медицинскую помощь. Госпитализировали ее в городскую больницу № 1 (86-й квартал, д. 12), пожилая женщина провела в дороге не менее часа.

Сообщается, что координатором портала «ДоступнаяМедицина.рф» было направлено обращение в министерство здравоохранения Иркутской области с требованием разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. Позднее на странице портала будет размещен официальный ответ органов власти.

Федеральная система мониторинга доступности здравоохранения «ДоступнаяМедицина.рф» - крупнейшая в России платформа для коммуникации между гражданами и органами государственной власти, уполномоченными в области охраны здоровья.

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2017-09-08 12:43:06




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