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Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска.

Так, с 8 по 22 сентября движение транспорта на улице Пискунова на участке от ул. Красноярской до ул. Ядринцева будет закрыто. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

Кроме того, с 21:00 8 сентября до 6:00 9 сентября будет частично ограничен проезд по улице Партизанской в районе здания № 25.

С 20:00 11 сентября до 6:00 18 сентября движение транспорта по улице Марата будет закрыто на участке от улицы Российской до ул. Канадзавы.

Также с 8 по 18 сентября будет частично ограничено движение транспорта на перекрестке улиц 3-го Июля и Коммунистической. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на канализационных и водопроводных сетях.

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2017-09-08 12:45:44




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