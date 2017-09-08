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Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%

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Иркутск. Сибирские новости - Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%. Нормативный запас угля в настоящее время сформирован на 83% от 254,6 тыс. тонн, на 86% от 13,9 тыс. тонн - нормативный запас жидкого топлива. В самое ближайшее время будет отгружен уголь для ТЭЦ города Байкальска. Об этом сообщил региональный министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов на селекторном совещании, которое провел полпред Сергей Меняйло.

Отопительный сезон на севере области уже начался: 30 августа затопили все восемь котельных в Катангском районе, с 4 сентября начали подачу тепла в дома жителей и объекты социальной сферы в Бодайбинском районе, где запущены 17 котельных. Принято решение об отгрузке из аварийно-технического запаса Иркутской области 12 тыс. тонн угля для начала отопительного периода в Байкальске.

На постоянном контроле правительства Иркутской области находится вопрос готовности к отопительному сезону 11 военных городков минобороны России с объектами ЖКХ. Там завершается подготовка жилого фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей. В котельных военных городков в наличии 5,6 тыс. тонн угля (121% от нормативного запаса) и 6,5 тыс. тонн жидкого топлива (118%).

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2017-09-08 12:48:39




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