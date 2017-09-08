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Парковка по улице Дыбовского в Иркутске будет запрещена

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Иркутск. Сибирские новости - С 29 сентября парковка на участке улицы Дыбовского напротив здания бассейна (ул. Байкальская, 253/1) будет запрещена. В Ближайшее время здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Это решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, которая проводится совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», для беспрепятственного заезда и выезда с территории бассейна, а также для предотвращения заторов транспортных средств.

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2017-09-08 12:51:46




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