Единый госэкзамен по математике в дополнительный период в Иркутской области сдавали почти 100 человек
Иркутск. Сибирские новости - Единый государственный экзамен по базовой математике в рамках дополнительного периода государственной итоговой аттестации прошел 8 сентября. В Иркутской области заявление на сдачу предмета подали 94 человека.
"ЕГЭ по математике в сентябре сдают выпускники текущего года, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса по состоянию здоровья или удаленные с ЕГЭ в основной период за нарушение порядка проведения экзамена, а также получившие неудовлетворительный результат по предмету. ЕГЭ в дополнительные сроки проводится только по базовой математике, профильный уровень пересдаче в текущем году не подлежит", - сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфёнов.
Для проведения ЕГЭ в дополнительный период в регионе организовано три пункта проведения экзамена: два в Иркутске (на базе регионального центра обработки информации и в школе № 14), один в Зиме для проведения аттестации выпускника с ограниченными возможностями здоровья. В пунктах реализуются технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников, работают общественные наблюдатели. В ситуационном центре, расположенном на базе министерства образования Иркутской области, за процедурой проведения экзамена в режиме реального времени следят онлайн наблюдатели.
Результаты экзамена станут известны 15 сентября. Для выпускников, не набравших минимального количества баллов или не пришедших на экзамен 8 сентября по уважительной причине, будет ещё одна возможность сдать ЕГЭ по предмету - 16 сентября.
Максим Парфёнов также сообщил, что 8 сентября сдавали основной государственный экзамен по математике выпускники девятых классов, по уважительной причине не сдававшие экзамен или получившие неудовлетворительные оценки в основной период ГИА. На этот экзамен заявлено 2818 человек. Результаты ОГЭ по математике станут известны 13 сентября.
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2017-09-09 09:03:06