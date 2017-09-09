Сергей Левченко "наверстал упущенное" в медиарейтинге губернаторов за август
Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за августа текущего года.
В Сибирском федеральном округе лидером стал глава Иркутской области Сергей Левченко, набравший за август шесть пунктов, что и позволило ему встать во главе окружного медиарейтинга. За ним следует глава Бурятии Алексей Цыденов, потерявший за месяц одну позиция, тем самым уступив место С. Левченко. На третьем месте в августе оказался глава Кемеровской области Аман Тулеев, также уступивший одну позицию.
В аутсайдерах - глава Тывы Шолбан Кара-Оол (10-е место, +1 позиция), глава Забайкальского края Наталья Жданова (11-е место, -2 позиции), глава Алтая Александр Бердников (12-е место, его положение за месяц не изменилось).
Сергей Левченко прибавил в медиарейтинге за счет того, что СМИ широко освещали следующие темы: Президент Владимир Путин провел совещание с участием Сергея Левченко, посвященное актуальным проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории. Также обсуждались вопросы, поступившие в ходе «Прямой линии». Глава Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному министерству строительства и дорожного хозяйства просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон. Также СМИ сообщали, что Сергей Левченко подписал указ об увольнении с должности своего первого заместителя - председателя правительства Иркутской области Александра Битарова, который подал заявление об увольнении по собственному желанию. Еще одна часто упоминаемая тема - Сергей Левченко на пресс-конференции озвучил стоимость реконструкции аэропорта Иркутска.
В общероссийском рейтинге глава Иркутской области с той же информационной повесткой занял 17-ю позицию, прибавив 31 строчку медиарейтинга.
Возглавляют список мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Замыкают рейтинг Александр Левинталь (Еарейская автономная область, 83-е место), Александр Бердников (Алтай, 84-е место) и Роман Копин (Чукотский АО, 85-е место).
Ссылки по теме:
- Сергей Левченко отправился в Усолье-Сибирское
- Почетный диплом РАЕН вручили Сергею Левченко
- Вопросы губернатору могут задать жители Иркутской области в ходе "прямой линии"
- Сергей Левченко вновь опустился на 78-е место в рейтинге репутаций российских губернаторов
2017-09-09 09:22:36