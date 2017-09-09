ОНФ: Поручение президента РФ о субсидировании технопарков не выполнено

Москва. Сибирские новости - Механизм, разработанный правительством во исполнение поручения президента РФ о субсидировании технопарков, не работает - к такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), проанализировав ситуацию с финансовой поддержкой технопарков. Мониторинг ОНФ показал, что поддержка оказывается преимущественно крупному бизнесу, а не технопаркам, резидентами которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства. Эксперты ОНФ считают, что необходимо доработать механизмы включения в программу таких технопарков.



Эксперты ОНФ выяснили, что из 107 существующих в 40 субъектах России технопарков, только один - технополис «Москва» - получил средства из федерального бюджета. Еще 14 объектов, получивших такую поддержку, являются промышленными парками, предназначенными для строительства на их территории средних и крупных производственных предприятий и не предполагают поддержку малого высокотехнологичного бизнеса. Таким образом, 106 технопарков из 107 существующих не смогли воспользоваться государственной финансовой поддержкой. По мнению экспертов ОНФ, это вызвано тем, что большинство резидентов технопарков - субъекты МСП, которые платят налоги по упрощенной системе.



В Народном фронте отметили, из-за сравнительно небольших объемов выручки большинства резидентов технопарка и использования ими упрощенной системы налогообложения, объемы налоговых отчислений в федеральный бюджет даже за несколько лет не достигают уровня, сопоставимого с вложениями в создание инфраструктуры технопарка.



«Этот механизм эффективен только в случае больших объемов налогов, которые резиденты платят в федеральный бюджет. Но такие налоги платят лишь крупные предприятия, а им не нужны технопарки. Технопарки нужны малому бизнесу, который фактически отрезан от господдержки из-за того, что основной объем достается объектам инфраструктуры, создаваемым для крупного бизнеса. Например, даже крупнейший технопарк в сфере высоких технологий в России - Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка «Академпарк», где по итогам 2015 года было размещено 198 компаний и более 5,5 тыс. рабочих мест, сможет получить возмещение затрат только на 11-ый год с даты начала реализации проекта из-за того, что большинство размещенных здесь резидентов работают по «упрощенке» и не платят федеральных налогов. За 10 лет работы в технопарк было вложено 4,2 млрд руб. госинвестиций, компании-резиденты за это же время заплатили налогов на общую сумму 4,8 млрд руб., то есть проект состоялся. Однако Минфин не учитывает эти результаты из-за того, что налоговые отчисления поступали преимущественно в региональный бюджет», - пояснил ситуацию эксперт ОНФ, директор Ассоциации технопарков и кластеров Андрей Шпиленко.



При этом, несмотря на возможность обратиться за возмещением затрат на создание технопарка в течение 15 лет, реально ею не пользуется ни один регион, поскольку в нынешних условиях власти субъектов РФ не готовы так долго ждать федеральной помощи.



По словам Шпиленко, ситуация могла бы выровняться за счет предоставления прямых мер поддержки из федерального бюджета управляющим компаниям частных технопарков. Им не надо строить здания с нуля, но и качественные условия для размещения резидентов они не могут создать, поскольку вложения в необходимую высокотехнологичному бизнесу инфраструктуру и оборудование, очень долго окупаются. В то же время, ограничения существующего механизма не позволяют им обратиться за господдержкой.



В ОНФ также считают необходимым увеличить срок, за который предприятие может возместить свои расходы. Предлагается брать в расчет два года до получения субсидии и пять лет - после ее получения. По мнению экспертов, при расчете возмещения следует учитывать 100% суммы уплаченного НДС и таможенных пошлин, а также 50% суммы налогов, уплаченных резидентами технопарка в региональный бюджет, что позволило бы частично компенсировать объемы их налоговых отчислений в федеральный бюджет.



Эксперты напомнили, что лидер Общероссийского народного фронта, президент РФ Владимир Путин в декабре 2013 года поручил правительству помочь развитию сети технопарков по всей стране и создать эффективно действующую инновационную экосистему для развития предпринимательства. С 2014 года начала работать программа возмещения субъектам РФ затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. В рамках программы в бюджет региона возвращались федеральные налоги, поступившие в течение трех лет от расположенных в технопарках предприятий.



Общероссийский народный фронт - это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.



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2017-09-09 09:36:29