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Трехлетний ребенок едва не упал с девятого этажа дома в Иркутске

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полиция выясняет обстоятельства оставления в опасности трёхлетнего ребёнка.

В Иркутске около 14 часов в пятницу жители одного из жилых дворов, расположенных на улице Баумана обратили внимание на крики маленькой девочки. Ребёнок сидел на подоконнике девятого этажа и плакал. Одним из свидетелей происходящего стала Наталья Шевцева. Иркутянка вспомнила, что на соседней высотке занимаются кровельными работами строительные альпинисты, и обратилась к ним за помощью. Монтажник-высотник Евгений Калинин, не раздумывая, взял своё снаряжение и через несколько минут уже был на крыше соседней высотки. Мужчина спустился к девочке и вместе с ней забрался в её квартиру через окно, тем самым исключил дальнейшую опасность для её жизни и здоровья. Спустя некоторое время пришли её родители, в момент инцидента их не было дома.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей произошедшего. По окончанию проверки действиям родителей будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Неравнодушных граждан руководство Межмуниципального отдела МВД России «Иркутское» намерено поощрить. Благодаря действиям Натальи Шевцевой и Евгения Калинина удалось избежать возможной трагедии.

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2017-09-09 09:47:57




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