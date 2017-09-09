Смертельное ДТП произошло в федеральной трассе в Иркутской области

09:56 - Иркутск. Сибирские новости - Полицейские Братска устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, …

Трехлетний ребенок едва не упал с девятого этажа дома в Иркутске

09:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полиция выясняет обстоятельства оставления в опасности трёхлетнего …

ОНФ: Поручение президента РФ о субсидировании технопарков не выполнено

09:36 - Москва. Сибирские новости - Механизм, разработанный правительством во исполнение поручения президента …

Сергей Левченко "наверстал упущенное" в медиарейтинге губернаторов за август

09:22 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов …

Единый госэкзамен по математике в дополнительный период в Иркутской области сдавали почти 100 человек

09:03 - Иркутск. Сибирские новости - Единый государственный экзамен по базовой математике в рамках дополнительного …

Парковка по улице Дыбовского в Иркутске будет запрещена

12:51 - Иркутск. Сибирские новости - С 29 сентября парковка на участке улицы Дыбовского напротив здания бассейна …

Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%

12:48 - Иркутск. Сибирские новости - Готовность Иркутской области к отопительному сезону составляет 89%. Нормативный …

Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска

12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Иркутска.Так, …

Жалоба на Ангарскую больницу поступила на портал "ДоступнаяМедицина.рф"

12:43 - Иркутск. Сибирские новости - На портал ДоступнаяМедицина.рф поступила жалоба от жительницы Ангарска. …

Новый цех малотоннажного производства открыл в Иркутске «Фармасинтез»

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - АО «Фармасинтез» открыло в Иркутске новый цех малотоннажного …