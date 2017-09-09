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Смертельное ДТП произошло в федеральной трассе в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Полицейские Братска устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, в котором два человека пострадали и два погибло.

Около пяти часов утра на 132 км федеральной автодороги «Вилюй» 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 допустил наезд на грузовой автомобиль Рено-Магнум с прицепом, который стоял на проезжей части в попутном направлении. После столкновения Жигули отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с грузовым автомобилем Фритлайнер-Коламбия. В результате дорожного происшествия погибли две пассажирки отечественного автомобиля 69-ти и 33-ех лет, а его водитель и еще один пассажир с различными травмами доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Известно, что знаки аварийной остановки водителем автомобиля «Рено-Магнум» выставлены не были. В ходе проведения расследования предстоит выяснить причины остановки грузового автомобиля на проезжей части, были ли включены на стоящем транспортном средстве световые приборы. По окончанию следствия будет установлена степень виновности каждого из участников аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными в темное время суток на неосвещенных участках автодорог, особенно вне населенных пунктов, соблюдать скоростной режим и использовать ремни безопасности. При остановке транспортного средства следует выбирать освещенные участки автодорог, согласно п. 12 ПДД РФ, осуществлять стоянку только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

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2017-09-09 09:56:04




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