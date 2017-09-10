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Единый день голосования начался в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Единый день голосования начался в Иркутской области. Всего проходят 543 избирательные кампании. Работают 1016 участковых комиссий. В списки избирателей включены более 760 тысяч человек. Избирательные участки открылись в 08:00, их работа продлится до 20:00.
 
В Иркутском районе жителям предстоит выбрать 14 глав муниципальных образований и 20 составов местных Дум. Выборы проходят во всех 20 МО, кроме Листвянского.
На 10:00 явка избирателей в Иркутском районе составляет 5,16% от их общего числа. Наибольшее число проголосовавших в Ушаковском (8,27%), Усть-Кудинском (11,65%) и Никольском (14,49%) муниципальных образованиях. Наименьшая активность избирателей отмечена в Сосновоборском (0,36%), Мамонском (1,36%) и Оёкском (2,21%) МО.

На досрочном голосовании, которое проводилось в Территориальной избирательной комиссии Иркутского района с 30 августа по 5 сентября, проголосовал 101 избиратель.

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2017-09-10 06:13:50




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