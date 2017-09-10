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Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области на 10:00 составила 4,83%

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Иркутск. Сибирские новости - Явка избирателей, по данным на 10:00, на муниципальных выборах в Иркутской области составила 4,83%. Проголосовали, по данным пресс-службы облизбиркома, 35,505 тыс. избирателей.
Самая высокая явка зафиксирована в Осинском районе - 11,8%, там сегодня выбирают главу муниципального образования «Майск».

В Усолье-Сибирском к 10 часам утра на участки пришли 6,25% избирателей, в городе Бодайбо и районе - 5,77%, в Жигаловском районе - 9,06%, Слюдянском районе - 7,5%, в Тулунском районе - 4,36%, в Усольском районе - 4,76%. На выборах депутатов Думы Саянска проголосовали 1,83% избирателей.

Всего 10 сентября в Иркутской области проходят 543 избирательные кампании. Работают 1016 участковых комиссий.

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2017-09-10 06:31:55




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