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Тросовую переправу через реку Китой на сложном, но очень популярном у туристов маршруте соорудили спасатели региона

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Иркутск. Сибирские новости - Для предотвращения несчастных случаев на одном из участков самого популярного пешего и водного маршрута Иркутской области, пролегающем через каньон Моткины Щеки в Восточном Саяне, спасатели региона соорудили тросовую переправу.

По оценке специалистов, концентрация порогов в ущелье на относительно коротком промежутке, с не всегда возможной или эффективной страховкой, делает Моткины щеки местом V - VI категории сложности.

"Главная опасность Китоя - паводки. Во время ливней вода в каньоне за считанные часы поднимается на несколько метров. Переброска группы с одного берега на другой становится невозможной. Да и в целом отдаленность места, сложность схода с маршрута и паводки неоднократно становились причиной несчастных случаев в этом месте", - рассказал начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров. Он же выступил с инициативой обезопасить этот маршрут. Байкальские спасатели и сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области, а также энтузиасты из числа опытных туристов во время учебных сборов выполнили необходимые работы.

Стальной трос длинной 40 м, закрепленный на монолитных камнях, соединил два берега. Под ним в пяти метрах - бурлящий и зачастую непредсказуемый Китой. Теперь зацепившись карабином за специальный ролик можно безопасно перебраться на противоположную сторону, не подвергая свою жизнь риску.

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2017-09-10 07:36:11




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