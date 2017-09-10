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Активисты движения "Голос" фиксируют массовые подвозы избирателей в Усть-Куте и Слюдянке

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Иркутск. Сибирские новости - Активисты движения в защиту прав избирателей "Голос" и их партнерские инициативные группы вышли 10 сентября на избирательные участки в Иркутском, Слюдянском, Шелеховском районах, городе Усть-Куте, где проходят муниципальные выборы.

"Голос" будет освещать ход выборов, используя такие сервисы, как Горячая линия 8-800-333-33-50, "Карта нарушений".

Активисты движения уже фиксируют массовые подвозы избирателей в Усть-Куте и Слюдянке. Сообщения об этом поступают с разных избирательных участков.

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2017-09-10 07:49:17




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