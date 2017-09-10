Продажу алкоголя в розницу запретят в Иркутской области 11 сентября - в День трезвости

11:39 - Иркутск. Сибирские новости - Во Всероссийский День трезвости, 11 сентября, в Иркутской области будет …

Самая высокая явка на муниципальных выборах на 15:00 регистрируется в Слюдянском районе

11:26 - Иркутск. Сибирские новости - Явка избирателей, по данным на 15:00, на муниципальных выборах в Иркутской …

Победителем первенства мира по вольной борьбе стал Федор Балтуев из Иркутской области

10:08 - Иркутск. Сибирские новости - Федор Балтуев из Улея Осинского района стал победителем первенства мира …

Противопожарные минерализованные полосы обустроят по периметру Братска

08:45 - Братск. Сибирские новости - Подготовка к пожароопасному сезону 2018 года идет в Братске. Проводятся работы …

Более 13% избирателей проголосовали уже на муниципальных выборах в Иркутской области

08:36 - Иркутск. Сибирские новости - Средняя явка на муниципальных выборах в Иркутской области, по информации …

Комплексную реконструкцию зеленых насаждений впервые проведут в Братске

08:06 - Братск. Сибирские новости - Впервые в Братске, в рамках соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом …

Активисты движения "Голос" фиксируют массовые подвозы избирателей в Усть-Куте и Слюдянке

07:49 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты движения в защиту прав избирателей "Голос" и их партнерские …

Тросовую переправу через реку Китой на сложном, но очень популярном у туристов маршруте соорудили спасатели региона

07:36 - Иркутск. Сибирские новости - Для предотвращения несчастных случаев на одном из участков самого популярного …

Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области на 10:00 составила 4,83%

06:31 - Иркутск. Сибирские новости - Явка избирателей, по данным на 10:00, на муниципальных выборах в Иркутской …

Единый день голосования начался в Иркутской области

06:13 - Иркутск. Сибирские новости - Единый день голосования начался в Иркутской области. Всего проходят 543 …