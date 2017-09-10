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Комплексную реконструкцию зеленых насаждений впервые проведут в Братске

Фото: Сибновости
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Братск. Сибирские новости - Впервые в Братске, в рамках соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и ПАО «РУСАЛ Братск», будут проведены работы по комплексной реконструкции зеленых насаждений. Они предусматривают спиливание и вывоз старых аварийных деревьев, планировку участков, посадку крупномерных саженцев деревьев высотой около двух метров.

Работы начнутся 11 сентября и продлятся примерно месяц. Они будут выполнены в Центральном районе Братска на участке улицы Обручева от магазина «Дружба» до кольца Обручева/Мира по обе стороны от проезжей части.

Всего будут снесены 144 дерева и 98 кустарников. На их месте появятся саженцы морозоустойчивых, безопасных и привлекательных с эстетической точки зрения пород деревьев и кустарников из питомника Ботанического сада Иркутского госуниверситета (тополь серебристый, клен ясенелистный, ясень, спирея и др.).

Выбрать виды растений, а также определить сроки реализации проекта, помогли специалисты по вопросам благоустройства и озеленения территорий ИГУ, Братского госуниверситета, МБУ «Дорожная служба города Братска». Участок под реализацию проекта выбран, исходя из оценки состояния зеленых насаждений, расположения инженерной инфраструктуры и других факторов.

Стоимость проекта оценивается в 2 млн руб. Средства выделены ПАО «РУСАЛ Братск». Часть из них пойдет на закупку посевного материала для обустройства в следующем году газонов на участках реконструкции. Исполнителем работ выступает Союз садоводов города Братска.

В администрации Братска отмечают, что в зависимости от полученных результатов, будет рассматриваться вопрос о дальнейшей реконструкции зеленых насаждений Братска.

Работы могут вызвать определенные неудобства со стороны горожан. На каждом участке, отмечают в мэрии, будут размещены объявления, содержащие подробную информацию о видах и сроках работ с указанием номеров телефонов, по которым можно будет позвонить по всем проблемным вопросам. В случае необходимости, специалисты городской администрации готовы провести собрание жителей близлежащих домов.

По всем вопросам, связанным с реализацией проекта, жители Братска могут обратиться в комитет по телефону 349-351 в будние дни с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

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2017-09-10 08:06:29




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