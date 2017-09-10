Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях воскресенье, 10.09.2017, 13:45
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.14 (-0.20)
EUR 68.24 (-0.17)
10 CNY 87.93 (+0.06)
Информер праздники сегодня

Более 13% избирателей проголосовали уже на муниципальных выборах в Иркутской области

Фото: ГУФСИН по ИО
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Средняя явка на муниципальных выборах в Иркутской области, по информации на 12:00, составила 13,2%. Проголосовали 100,219 тыс. избирателей, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Явка на выборах в Усолье-Сибирском составила 14,36%, в городе Бодайбо и районе - 14,7%, в Жигаловском районе - 21,4%, Слюдянском районе - 20,6% (в Байкальске - 23%), в Тулунском районе - 15,89%, в Усольском районе - 15%. На выборах депутатов Думы Саянска к 12 часам проголосовали - 5,9% избирателей.

Напомним, в единый день 10 сентября в Иркутской области проходят 543 избирательные кампании. Работают 1016 участковых комиссий.

Ссылки по теме:

2017-09-10 08:36:30




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!