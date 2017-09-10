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Противопожарные минерализованные полосы обустроят по периметру Братска

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Братск. Сибирские новости - Подготовка к пожароопасному сезону 2018 года идет в Братске. Проводятся работы по обустройству противопожарных минерализованных полос по периметру жилых районов, прилегающих к городским лесам.

В ближайшие два месяца планируется проложить около 28 километров противопожарных барьеров, сообщает пресс-служба администрации города. В работах задействован новый бульдозер, который был приобретен в этом году для лесхоза. На эти цели из городского бюджета было выделено свыше 6 млн руб.

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2017-09-10 08:45:44




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