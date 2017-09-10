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Победителем первенства мира по вольной борьбе стал Федор Балтуев из Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Федор Балтуев из Улея Осинского района стал победителем первенства мира по вольной борьбе. Мировой старт прошел с 8 по 10 сентября в Греции.

Осинский спортсмен выступал в весовой категории до 50 кг. По ходу турнира Федор Балтуев был сильнее представителей Саудовской Аравии, Турции и Узбекистана. В финале ему противостоял борец из Азербайджана Махамир Маммадзада. Уступая своему оппоненту со счетом 4:7, Федор смог на последних секундах вырвать победу и закончить схватку со счетом 9:7.

Таким образом, Махамир Маммадзада занял второе место. Бронзовыми призерами мирового первенства стали Акбар Курбанов из Казахстана и Фаррух Шарипов из Узбекистана.

Напомним, что Федор Балтуев вместе с братом Александром тренируется под руководством своего отца Александра Федоровича Балтуева. На первенство мира Федор отобрался по результатам первенства Европы, которое прошло в июле этого года в Сараево (Босния и Герцеговина), где Федор завоевал золотую медаль, а Александр - бронзовую.

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2017-09-10 10:08:54




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