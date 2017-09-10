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Продажу алкоголя в розницу запретят в Иркутской области 11 сентября - в День трезвости
11:39 - Иркутск. Сибирские новости - Во Всероссийский День трезвости, 11 сентября, в Иркутской области будет …
Самая высокая явка на муниципальных выборах на 15:00 регистрируется в Слюдянском районе
11:26 - Иркутск. Сибирские новости - Явка избирателей, по данным на 15:00, на муниципальных выборах в Иркутской …
Победителем первенства мира по вольной борьбе стал Федор Балтуев из Иркутской области
10:08 - Иркутск. Сибирские новости - Федор Балтуев из Улея Осинского района стал победителем первенства мира …
Противопожарные минерализованные полосы обустроят по периметру Братска
08:45 - Братск. Сибирские новости - Подготовка к пожароопасному сезону 2018 года идет в Братске. Проводятся работы …
Более 13% избирателей проголосовали уже на муниципальных выборах в Иркутской области
08:36 - Иркутск. Сибирские новости - Средняя явка на муниципальных выборах в Иркутской области, по информации …
Комплексную реконструкцию зеленых насаждений впервые проведут в Братске
08:06 - Братск. Сибирские новости - Впервые в Братске, в рамках соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом …
Активисты движения "Голос" фиксируют массовые подвозы избирателей в Усть-Куте и Слюдянке
07:49 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты движения в защиту прав избирателей "Голос" и их партнерские …
Тросовую переправу через реку Китой на сложном, но очень популярном у туристов маршруте соорудили спасатели региона
07:36 - Иркутск. Сибирские новости - Для предотвращения несчастных случаев на одном из участков самого популярного …
Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области на 10:00 составила 4,83%
06:31 - Иркутск. Сибирские новости - Явка избирателей, по данным на 10:00, на муниципальных выборах в Иркутской …
Единый день голосования начался в Иркутской области
06:13 - Иркутск. Сибирские новости - Единый день голосования начался в Иркутской области. Всего проходят 543 …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
Главной темой встречи директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрия Тимана и депутата Государственной Думы Сергея Тена стал вопрос обеспечение связью жителей малых населенных пунктов Приангарья. По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 2016 год, в Приангарье возможность пользоваться интернетом есть у 98,5% населения, исключение – жители малых сел с количеством до 100 человек.
В рамках своей благотворительной деятельности Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа выделил целевое пожертвование в сумме один миллион рублей на благоустройство территории, прилегающей к шелеховскому храму Святых апостолов Петра и Павла. Сумма пойдет на изготовление и монтаж кованой металлической ограды для храмового парка.