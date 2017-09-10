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Самая высокая явка на муниципальных выборах на 15:00 регистрируется в Слюдянском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Явка избирателей, по данным на 15:00, на муниципальных выборах в Иркутской области составила 22,37%. По информации пресс-службы облизбиркома, проголосовали 170,296 тыс. избирателей.

На выборах в Усолье-Сибирском явка составила 25,6%, в Бодайбинском районе - 26,8%, в Жигаловском районе - 30,5%, Слюдянском районе - 33,5%, в Тулунском районе - 30%, в Усольском районе - 25,78%, Тайшетском районе - 15,67%. На выборах депутатов Думы Саянска проголосовали 12% избирателей, на довыборах в Думу Иркутска - 9,2%.
Напомним, в единый день 10 сентября в Иркутской области проходят 543 избирательные кампании. Работают 1016 участковых комиссий.

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2017-09-10 11:26:30




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