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Продажу алкоголя в розницу запретят в Иркутской области 11 сентября - в День трезвости

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Иркутск. Сибирские новости - Во Всероссийский День трезвости, 11 сентября, в Иркутской области будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Согласно постановлению правительства региона, 11 сентября не допускается розничная продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) с 08:00 до 23:00. Исключение составляют розничная продажа алкогольной продукции организациями при оказании услуг общественного питания; розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания.

История праздника началась более 100 лет назад, в Петербурге. В 1911 году 34 представителя православной интеллигенции организовали Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. Его члены пропагандировали здоровый образ жизни и абсолютный отказ от алкогольных напитков. Девизом Союза стал лозунг «Счастье народа - в трезвости!», под которым впоследствии и стало проводиться торжество, названное Днем трезвости. В 1913 году День трезвости получил в России статус официального торжества. Советская власть наложила запрет на празднование. Возобновилась традиция в 2005 году.

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2017-09-10 11:39:08




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