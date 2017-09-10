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Подвоз и подкуп избирателей фиксировали активисты движения "Голос" на муниципальных выборах в Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - Активисты движения в защиту прав избирателей "Голос" и партнерские организации в течение всего дня наблюдали за ходом голосования на муниципальных выборах в Иркутской области. О происходящем они информировали общественность и Избирательную комиссию Иркутской области.
Так, по информации "Голоса" активный подвоз избирателей производился в Вихоревке на УИК №№ 383, 393, 394. Оплата за голоса происходила водкой. Один из кандидатов подал жалобу.
В Усть-Куте в отделение полиции межмуниципального отдела МВД России "Усть-Кутский" поступило заявление, связанное с подкупом голосов за кандидата на должность главы Усть-Кута Александра Душина.
На выездном голосовании в одном из УИК выяснилось: люди, к которым приезжает избирательная комиссия с ящиком для голосования, зачастую не в курсе, что им необходимо голосовать. Так, из трех выездов, на которых присутствовали наблюдатели, два оказались нерезультативными. В первом случае у пожилой женщины не было паспорта, и она не имела права голосовать. Во втором случае мужчина оказался инвалидом по слуху и зрению, и открыл двери избирательной комиссии. Следовательно, никаких заявлений о желании проголосовать вышеуказанные люди не делали.
Два рабочих телефона Усть-Кутской ТИК, а также мобильные телефоны председателя территориальной избирательной комиссии Юлии Хачатрян и кандидата на должность главы Усть-Кута Михаила Барса заблокированы автодозвоном. Представители штаба кандидата на должность главы Усть-Кута Александра Душина утверждают, что их телефоны также подверглись телефонной атаке механического автодозвона. Юлия Хачатрян обратилась в Усть-Кутскую прокуратуру с официальным заявлением.
По информации движения "Голос", подвоз избирателей велся на различных участках города. Есть информация, что в одном из микрорайонов города таким процессом руководит гражданка Саламатина. Кроме того, подвозы зафиксированы на избирательных участках, находящихся в школах №№ 6, 10, спортивном клубе "Боевые перчатки".
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2017-09-10 16:53:53
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