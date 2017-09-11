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Соревнования спасателей Иркутской области прошли на Байкале

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Иркутск. Сибирские новости - В Слюдянке состоялись открытые командные соревнования спасателей. В них принимали участие девять команд, в том числе спасатели поисково-спасательных отрядов, аварийно-спасательной службы города Иркутска, пожарной части № 141 посёлка Култук.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ежегодные соревнования проводятся для формирования практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, совершенствования морально-психологического и физического состояния спасателей.

Профессионалы продемонстрировали навыки оказания первой помощи, современные приемы и способы спасания и обеспечения безопасности людей. В условиях, максимально приближенных к реальным - в лесу и в горах, на водной акватории и в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера - они преодолевали различные препятствия для спасения условно пострадавших.

В общекомандном зачете спасателей первое место заняла команда Юго-Западного поисково-спасательного отряда, на втором месте команда Северо-Западного поисково-спасательного отряда, третье место заняла команда Северного поисково-спасательного отряда Иркутской области.

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2017-09-11 08:19:18




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