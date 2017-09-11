Областному госпиталю ветеранов войн в этом году выделили на ремонт 1 млн рублей
Иркутск. Сибирские новости - Областному госпиталю ветеранов войн в текущем году выделили 1 млн руб. на ремонтные работы. На эти средства предполагалось заменить в 27 палатах деревянные окна, которые находились в аварийном состоянии, на пластиковые. Однако при проведении аукционов удалось сэкономить 340 тыс. руб. Эти средства направят на установку восьми оконных блоков в пяти палатах, медицинском кабинете, холле кардиологического отделения и в коридоре.
В 27 палатах, буфетной и в шести служебных помещениях кардиологического и третьего терапевтического отделения, где окна уже поменяли, сотрудники госпиталя провели текущий ремонт своими силами. В 2014 году госпиталю были выделены средства для проведения капитального ремонта на сумму более 9,3 млн руб. За счет этих средств была заменена система лечебного газоснабжения в трех блоках на сумму чуть более 8 млн руб. Еще 1,2 млн руб. были направлены на капитальный ремонт и перепланировку палаты интенсивной терапии и реанимации. В 2016 году госпиталю было выделено 100 тыс. руб. для частичной замены оконных блоков.
В этом году министерство здравоохранения региона также выделило 290 тыс. руб. на составление проектно-сметной документации для строительства вентиляционной системы в здании госпиталя. Аукцион будет проведен до конца года.
В настоящее время госпиталь является ведущим медицинским учреждением Иркутской области по оказанию лечебно-реабилитационной терапевтической, кардиологической, неврологической помощи инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, лицам приравненным к ним по льготам и другим категориям граждан (в том числе Дети войны, Ветераны труда).
Мощность учреждения - 200 коек. В его состав входят три терапевтических отделения, отделения кардиологии, неврологии, палата реанимации и интенсивной терапии на шесть коек, физиотерапевтическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, диагностическое отделение, пищеблок. Для лечения пациентов используются медикаментозная терапия, реабилитация, а также более 70 методик физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа. Для больных и их родственников реализуются образовательные программы: астма-школа, школа кардиологического больного, школа для родственников больных с нарушением памяти, школа гастроэнтерологического больного.
«Вся медицинская помощь в госпитале оказывается в соответствии с порядками и стандартами. Для этого используется современное диагностическое и реабилитационное оборудование. Ежегодно для госпиталя за счет областного бюджета приобретаются десятки единиц медицинского оборудования. В 2016 году закуплено 34 единицы на сумму 612,5 тыс. руб., с начала 2017 года - 25 единиц на сумму 253,5 тыс. руб. Сейчас оформляется передача фиброгастроскопа из Аларской районной больницы», - сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на главного врача госпиталя Игоря Демина.
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2017-09-11 08:29:22