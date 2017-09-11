На «Форсайте Байкальского региона» отобрали 29 проектов

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершилась четырехдневная работа Форсайт Кэмпа, на котором участники попытались определить основные направления развития региональной экономики на три десятилетия вперед. Главным итогом «Форсайта Байкальского региона» стали 29 проектов.



Самыми прорывными и перспективными определили несколько проектов.



Так, разработчики «Байкальского кода» презентовали электронную систему учета и контроля качества продукции. Эта технология позволит потребителю в один клик узнавать всю историю создания товара, включая срок годности, качество сырья и его экологичность.



Новым словом в туризме должен стать «Модельный эко-курорт мирового уровня на Байкале». Кроме того, авторы выступают за туристическое развитие территории бывшего БЦБК. Их коллеги, создатели проекта «Visit Baikal», выдвинули не менее интересную идею - карту легального бизнеса Байкала. А объединить все разрозненные данные об уникальном озере в единую облачную базу предложили разработчики «Цифрового Байкала».



Проблему отсутствия компетентных специалистов призван решить проект «Life навигатор: платформа самореализации человека». Медицинскую отрасль представляли сразу несколько смежных проектов, в том числе «Здоровое долголетие с дикоросами Байкала», Байкальская биофармацевтическая зона, «Территория с минимальным риском медицинских ошибок».



По словам директора департамента стратегического развития инноваций министерства экономического развития РФ Артема Шадрина, есть проекты, которые могут получить поддержку в рамках тех или иных федеральных программ. Например, одна из команд предложила организовать на базе ИРНИТУ «Байкальский инновационный хаб», и этот проект, по мнению А. Шадрина, стоит выдвинуть на получение поддержки в рамках программы «Вузы как центр пространственных инноваций в регионах».



Кроме того, был отмечен проект «Регенерация городской среды». Идея может претендовать на лидерство на рынке Национальной Технологической Инициативы - CITYnet. Сейчас это направление активно разрабатывают, и Иркутская область может примером для других регионов. «Директор департамента дал положительную оценку кластерным проектам и идее создания территории с минимальным количеством врачебных ошибок за счет внедрения искусственного интеллекта», - сообщает пресс-служба регионального правительства.



Следующим шагом станет открытие в начале октября в Иркутске коворкинг-центра АСИ «Точка кипения» - общественного пространства, где эти проекты будут детально проработаны, а затем реализованы. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил сделать «Форсайт Байкальского региона» ежегодным и оценил качество представленных проектов.



«Определенно нужно поддерживать идею экопросвещения. Если вы научите каждого приезжающего правильно и уважительно вести себя на берегах Байкала, то сделаете огромный шаг вперед. Своевременным и важным мне показался проект «Регенерация города». Действительно, возраст нашего жилого сектора насчитывает 50 - 70 лет, эти дома уже выработали свой ресурс. Обновление жилого фонда с применением системы «умный дом» - задача огромного масштаба, которая сейчас стоит перед нами. За что мы еще точно возьмемся, так это за «оцифровку» Байкала - сбор и объединение всех научных данных об озере», - сказал губернатор.



При этом он отметил, что не хватило проектов, касающихся промышленной отрасли.



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2017-09-11 08:43:40