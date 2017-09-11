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Около 2 тыс. сотрудников ОВД обеспечивали порядок и безопасность в день выборов в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области обеспечили правопорядок и безопасность граждан в единый день голосования 10 сентября. Около 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 400 работников частных охранных организаций, около 700 представителей добровольных народных дружин и казаков обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность на избирательных участках.

«Сотрудники полиции в полном объеме выполнили возложенные на них задачи. В результате принятых мер серьезных инцидентов, способных повлиять на итоги избирательных кампаний, не допущено», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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2017-09-11 08:47:04




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