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Суд обязал администрацию Железногорска-Илимского расселить граждан из аварийного жилья

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Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Нижнеилимского района провела проверку соблюдения администрацией Железногорска-Илимского требований жилищного законодательства. Установлено, что граждане Л. Л. и Л. А. имеют право на предоставление жилого помещения по договору социального найма. Между тем, администрация муниципалитета жилое помещение взамен аварийного и подлежащего сносу не предоставила.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Нижнеилимский районный суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. На администрацию МО возложена обязанность предоставить Л. Л. и Л. А. жилое помещение во внеочередном порядке по договору социального найма», - сообщает региональная прокуратура.

Иркутский областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционную жалобу администрации муниципалитета - без удовлетворения.

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2017-09-11 08:50:41




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