Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 11.09.2017, 11:21
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.00 (+57.00)
EUR 68.69 (+68.69)
10 CNY 88.19 (+88.19)
Информер праздники сегодня

Сбербанк опроверг информацию об изменении статуса дебетовых банковских карт на овердрафтные

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Сбербанк опроверг информацию об изменении статуса дебетовых банковских карт на овердрафтные.

Ранее в социальных сетях распространилось сообщение о том, что Сбербанк перевел все дебетовые карты клиентов в статус овердрафтных.

Информация, распространяемая в интернет, не соответствует действительности, сообщает Сбербанк. Никаких изменений в условиях обслуживания карт банк не производил. Карты некоторых типов, действительно, считаются овердрафтными, поскольку к ним ранее было возможно подключение овердрафта в виде отдельной услуги, однако сейчас она не оказывается.

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн тип карт указан корректно, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Статус карт с дебетовых на овердрафтные не изменялся, вероятно, некоторые пользователи Сбербанк Онлайн только сейчас обратили на это внимание.

Ссылки по теме:

2017-09-11 08:54:07




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!