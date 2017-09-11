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Нарушения в детских лагерях выявлены при 85% проверок

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Иркутск. Сибирские новости - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в период летней оздоровительной кампании провело 525 проверок организаций отдыха и оздоровления. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 446. Всего проверено 398 детских учреждений. Основное внимание было уделено круглосуточным сезонным детским лагерям: загородным стационарным, палаточным, санаторным. Нарушения санитарного законодательства в основном выявлялись при организации питания, а также при эксплуатации помещений пребывания детей и на пищеблоке.

По всем фактам выявленных нарушений должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности. Составлен 461 протокол об административном правонарушении. Наложено 442 административных наказания, в том числе в виде предупреждений - четыре, в виде административных штрафов - 438 на сумму 1,534 млн руб. В суды направлено 13 административных дел, по семи приняты решения об административном наказании в виде штрафа.

В первую смену летней кампании межведомственная комиссия Братского района выявила несанкционированный заезд в лагерь детей федерации тенниса. Сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Братске и Братском районе оценили условия размещения и пребывания детей в лагере.
Условия не соответствовали требованиям, предъявляемым к стационарным организациям отдыха и оздоровления. Деятельность организации была немедленно приостановлена, дети вывезены по месту жительства.

«Перед началом летней оздоровительной кампании проведены профилактические мероприятия по обработке территорий и помещений детских лагерей, в том числе акарицидные обработки. Случаев укусов клещами на территориях лагерей не зарегистрировано», - сообщает пресс-служба Управления.

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2017-09-11 10:11:49




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