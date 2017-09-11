Команда Усолья-Сибирского стала лидером на спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья
Иркутск. Сибирские новости - На стадионе «Труд» 10 сентября состоялась торжественная церемония завершения и награждения победителей и призеров областной Спартакиады «И невозможное возможно...», посвященной 80-летию образования Иркутской области.
Среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общекомандном зачете первое место заняла команда Усолья-Сибирского, на втором месте оказалась команда из Братска, на третьем месте - представители Заларинского района.
Среди спортсменов с нарушениями слуха победу праздновала команда Иркутска, второй стала команда Шелехова, третье место заняли представители Братска. Среди людей с нарушения зрения золотые награды завоевали ангарчане, серебряными призерами стали иркутяне, бронзовые награды получили усольские спортсмены. Среди людей с нарушениями интеллектуального развития победила команда Тулюшкинского психоневрологического интерната (Куйтунский район), на втором месте - команда Ангарского городского округа, на третьем месте - команда Психоневрологического интерната Бильчир (Осинский район).
«Спартакиада объединила всю Иркутскую область, все общественные инвалидные организации. Вы действительно показали за эти два дня, что невозможное возможно, что все проблемные вопросы разрешимы, если есть силы, желания и воля. Это наша общая победа, ведь в этих соревнованиях победителей и побежденных нет. Самое главное это участие и стремление», - подчеркнул первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства области А. Макаров.
В программу спартакиады были включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, легкая атлетика, шахматы, шашки, бочча, а также комбинированная эстафета с участием спортсменов без ограничения по здоровью. Кроме того, состоялась апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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2017-09-11 10:31:55