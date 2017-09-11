ЛДПР на муниципальных выборах в Иркутской области отличилась «многостаночностью»

11:16 - Иркутск. Сибирские новости - Особенностью прошедших 10 сентября муниципальных выборов в Иркутской области …

Рыбак погиб от выстрела самодельной конструкции для приманки дичи

11:01 - Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного …

Лидером по пассажиропотоку из Иркутска остаётся Москва

10:40 - Иркутск. Сибирские новости - Самые популярные направления минувшего лета определили в Международном аэропорту …

Команда Усолья-Сибирского стала лидером на спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья

10:31 - Иркутск. Сибирские новости - На стадионе «Труд» 10 сентября состоялась торжественная церемония …

Нарушения в детских лагерях выявлены при 85% проверок

10:11 - Иркутск. Сибирские новости - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в период летней оздоровительной …

Сбербанк опроверг информацию об изменении статуса дебетовых банковских карт на овердрафтные

08:54 - Иркутск. Сибирские новости - Сбербанк опроверг информацию об изменении статуса дебетовых банковских карт …

Суд обязал администрацию Железногорска-Илимского расселить граждан из аварийного жилья

08:50 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Нижнеилимского района провела проверку соблюдения администрацией …

Около 2 тыс. сотрудников ОВД обеспечивали порядок и безопасность в день выборов в Иркутской области

08:47 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области обеспечили правопорядок и …

На «Форсайте Байкальского региона» отобрали 29 проектов

08:43 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершилась четырехдневная работа Форсайт Кэмпа, на …

Областному госпиталю ветеранов войн в этом году выделили на ремонт 1 млн рублей

08:29 - Иркутск. Сибирские новости - Областному госпиталю ветеранов войн в текущем году выделили 1 млн руб. на …