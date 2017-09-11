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Лидером по пассажиропотоку из Иркутска остаётся Москва

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Иркутск. Сибирские новости - Самые популярные направления минувшего лета определили в Международном аэропорту Иркутска. Среди российских городов бесспорным лидером по пассажиропотоку из Иркутска остаётся Москва. За три летних месяца в этом направлении и обратно было перевезено 238,776 тыс. пассажиров. На втором месте маршрут Иркутск - Новосибирск - Иркутск с показателем 45,579 тыс. человек. С небольшим отрывом тройку лидеров замыкает Хабаровск, за лето 2017-го на этом направлении аэропорт Иркутска обслужил 30,697 тыс. пассажиров.

Большой популярностью пользуются международные рейсы, и первое место занимает столица Китая Пекин. Рейсами туда и обратно в Иркутск за лето воспользовались 37,493 тыс. пассажира. На втором месте жемчужина Средиземного моря турецкая Анталия: из Иркутского аэропорта и в обратном направлении за три летних месяца летели 18,038 тыс. человек. Также в числе лидеров популярный курорт Вьетнама Камрань, показатель за лето на этом направлении - 17,83 тыс. пассажиров.

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2017-09-11 10:40:33




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