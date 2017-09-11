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Рыбак погиб от выстрела самодельной конструкции для приманки дичи

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Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением.

9 сентября в дежурную часть полиции посёлка Магистральный поступило сообщение о нахождении в багажнике автомобиля тела мужчины. На месте происшествия следственно-оперативной группой в багажнике автомобиля «ВАЗ-2121» с огнестрельным ранением обнаружено тело 47-летнего жителя посёлка Магистральный.

Следователями установлено, что ранним утром 9 сентября двое приятелей выехали на рыбалку. Остановившись на проселочной дороге в 70 - 80 км от посёлка, один из мужчин в лесном массиве нашел бочку. В ходе осмотра ёмкости, произошел выстрел из обреза гладкоствольного оружия, установленного за бочкой. В результате полученного ранения рыбак скончался на месте. На звук выстрела подоспел ненадолго отлучившийся знакомый потерпевшего. После случившегося мужчина погрузил тело в багажник автомобиля и отвез в посёлок.

По предварительной версии, конструкция, состоящая из жестяной бочки, обреза гладкоствольного оружия и прикорма, являлась приманкой для зверя. Установлено, что ни один из данных мужчин владельцами оружия не являются.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельца оружия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-09-11 11:01:43




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