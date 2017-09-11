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ЛДПР на муниципальных выборах в Иркутской области отличилась «многостаночностью»
11:16 - Иркутск. Сибирские новости - Особенностью прошедших 10 сентября муниципальных выборов в Иркутской области …
Рыбак погиб от выстрела самодельной конструкции для приманки дичи
11:01 - Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного …
Лидером по пассажиропотоку из Иркутска остаётся Москва
10:40 - Иркутск. Сибирские новости - Самые популярные направления минувшего лета определили в Международном аэропорту …
Команда Усолья-Сибирского стала лидером на спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья
10:31 - Иркутск. Сибирские новости - На стадионе «Труд» 10 сентября состоялась торжественная церемония …
Нарушения в детских лагерях выявлены при 85% проверок
10:11 - Иркутск. Сибирские новости - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в период летней оздоровительной …
Сбербанк опроверг информацию об изменении статуса дебетовых банковских карт на овердрафтные
08:54 - Иркутск. Сибирские новости - Сбербанк опроверг информацию об изменении статуса дебетовых банковских карт …
Суд обязал администрацию Железногорска-Илимского расселить граждан из аварийного жилья
08:50 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Нижнеилимского района провела проверку соблюдения администрацией …
Около 2 тыс. сотрудников ОВД обеспечивали порядок и безопасность в день выборов в Иркутской области
08:47 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области обеспечили правопорядок и …
На «Форсайте Байкальского региона» отобрали 29 проектов
08:43 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершилась четырехдневная работа Форсайт Кэмпа, на …
Областному госпиталю ветеранов войн в этом году выделили на ремонт 1 млн рублей
08:29 - Иркутск. Сибирские новости - Областному госпиталю ветеранов войн в текущем году выделили 1 млн руб. на …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в южных районах без осадков, утром в отдельных районах туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Экологический праздник «День Иркута» впервые прошел в Шелеховском районе. Участники акции сначала убирали мусор на берегу реки, а затем отвечали на вопросы развлекательной викторины об экологии и волонтерстве. Организатором праздника выступил благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП) РУСАЛа.
«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.
Главной темой встречи директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрия Тимана и депутата Государственной Думы Сергея Тена стал вопрос обеспечение связью жителей малых населенных пунктов Приангарья. По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 2016 год, в Приангарье возможность пользоваться интернетом есть у 98,5% населения, исключение – жители малых сел с количеством до 100 человек.