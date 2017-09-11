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Иркутяне Наталья Чеботарева и Александр Улитин победили в велогонке на горных велосипедах «ВелоБАМ»

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутяне Наталья Чеботарева и Александр Улитин стали победителями традиционной гонки на горных велосипедах «ВелоБАМ».

Соревнования прошли 9 сентября на станции Огоньки ВСЖД и являлись завершающим этапом Кубка Большого Альпинистского Марафона. На старт вышли более 150 участников из городов Иркутской области, Улан-Удэ, Хабаровска и Санкт-Петербурга.

Наталья Чеботарева и Александр Улитин стали победителями в марафоне на 64 км, который идет в зачет Кубка БАМ, в женской и мужской категориях соответственно. На второй строчке у женщин Ольга Овсюкова из Иркутска, на третьей - шелеховчанка Любовь Меледина. У мужчин второе место занял братчанин Сергей Минин, третье - Юрий Сурков из Усолья-Сибирского.

В лайт-марафоне на 43 км у женщин победила братчанка Анастасия Герасимова, второе место заняла иркутянка Светлана Жданова, третье - Елена Корнилова из Иркутска. У мужчин на пьедестал поднялись велогонщики из Иркутска: первое место - Максим Тьков, второе место - Александр Перлов, третье - Кирилл Сенотрусов.

В мини-марафоне на 21 км. в женской гонке золотую медаль завоевала Татьяна Радченко из Братска. Ангарчанка Дарья Дуплянко пришла второй, третье место у Дарьи Воеводиной из Ангарска. У мужчин первым к финишу пришел ангарский велогонщик Иван Колесников, вторым стал иркутянин Михаил Долгих, третьим - Никита Харченко из поселка Михайловка Иркутской области.

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2017-09-11 11:55:53




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