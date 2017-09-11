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Более 36 тыс. мешков мусора на берегу Байкала собрали волонтеры в рамках экомарафона «360 минут»

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Иркутск. Сибирские новости - Волонтеры собрали более 36 тыс. мешков мусора за 6 часов в ходе экомарафона «360 минут», который прошел 9 сентября.

Уборка Байкала в этот день прошла в 186 точках на всем побережье Иркутской области и Республики Бурятия. Площадь крупных уборок этой территории составила 1,249 тыс. га, что соответствует площади почти 2 тыс. футбольных полей. В экомарафоне участие приняли 17 тыс. человек.

В ходе уборки волонтеры собрали более 36 тыс. мешков мусора - это мусор, оставленный туристами, металлолом и бытовые отходы. Среди интересных находок. Участниками уборки также стали дайверы дайв-центра «Свал» - они опустились на дно Байкала, чтобы очистить и его. В общей сложности с берега Байкала вывезли 155 «Камазов» мусора - его утилизировали и частично переработали.

Также, 8 сентября, в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова прошел Всероссийский слет волонтеров, где собрались 500 участников экомарафона со всей страны: Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга, Красноярска и других городов, а также волонтер из Америки. В рамках слета организаторы наградили семь почетных волонтеров «360 минут» - это те, кто уже семь лет участвуют в ключевых акциях на Байкале.

Кроме того, 10 сентября на Байкале впервые прошло заседание комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России, где на обсуждение вынесли вопросы корпоративного эковолонтерства, экопросвещения в России и представили экологические проекты.

Акция прошла в этот день по всей России в 13 заповедниках, природных и национальных парках Приморского, Забайкальского, Красноярского, Краснодарского краев, Республики Хакасия и Архангельской области. В Байкальском заповеднике волонтеры посадили 52 дерева: кедры, сосны, ели, а также построили экотропу для людей с ограниченными возможностями. В заповеднике «Столбы» очистили от вандальных надписей скалы, в Сихотэ-Алиньском устраняли последствия тайфуна «Лайонрок» - приводили в порядок урочище Благодатное, в заповеднике «Хакасский» добровольцы очистили от мусора берега озер Иткуль, Орловка и Камышовое.

Всего в 2017 году в мероприятии приняли участие 100 тыс. волонтеров.

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2017-09-11 11:58:40




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