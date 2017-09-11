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Отбор заявок на субсидии по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 2018 году начали в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области начали рассмотрение заявок муниципальных образований на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета на мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, стартовала подготовка к отопительному сезону 2018 - 2019 годов. Это позволит местным властям в срок закончить конкурсные процедуры, а подрядчикам приступить к ремонтным работам без опозданий, отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Общий объем субсидии, который планируется направить на эти цели в 2018 году, составит около 840 млн руб. Некоторые заявки уже одобрены полностью или частично. Например, Свирску в 2018 году планируется выделить из областного бюджета 26 млн руб. на ремонт котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей.

Куйтунскому району одобрена заявка на капремонт инженерных сетей в поселке Куйтун - 5 млн руб., Зиминскому - планируется выделить около 7 млн руб. на капитальный ремонт водопровода в селах Басалаевка, Перевоз, Ухтуй, Кимильтей.

Рабочая группа министерства уже рассмотрела заявки 24 муниципальных образований. Всего предстоит проанализировать предложения 42 муниципалитетов.

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2017-09-11 12:07:19




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