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Росприроднадзор оштрафовал МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» на 800 тысяч рублей

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Иркутск. Сибирские новости - МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб. за безлицензионное пользование недрами.

В адрес Управления Росприроднадзора по Иркутской области поступило обращение жителей поселка Перевоз, направленное прокуратурой города Бодайбо, о незаконной деятельности МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» в части предоставления населению услуг по водоснабжению. Проверка показала, что предприятие предоставляет населению и организациям услуги по водоснабжению подземной питьевой водой из скважины, находящейся в Перевоз Бодайбинского района, а именно осуществляет добычу подземной воды без лицензии на право пользования недрами, что является нарушением ст. 11 Закона РФ «О недрах».

В отношении МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» возбуждено и рассмотрено административное дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб. Также назначен административный штраф в размере 30 тыс. руб. должностному лицу - директору МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз».

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2017-09-11 12:12:34




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