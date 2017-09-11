Движение транспорта по улице Красных Мадьяр в Иркутске ограничено до 22 сентября

19:07 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Красных Мадьяр в Иркутске частично ограничено …

Жилищные условия в Иркутской области в этом году улучшили 114 сельских семей

18:51 - Иркутск. Сибирские новости - В селах Иркутской области с начала года за счет социальных выплат на строительство …

Ребенок погиб от укусов соседских собак в Иркутской области

18:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, …

Сергей Левченко встретился с президентом Союза содействия коренным народам Иркутской области Ниной Вейсаловой

18:27 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко встретился с президентом Союза содействия коренным …

Создание Ассоциации озерных регионов поддержали 13 российских и зарубежных территорий

18:18 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках первого Байкальского Международного экологического водного форума …

Пьяные водители стали виновниками семи ДТП на дорогах Иркутской области за прошедшие выходные

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - На дорогах Иркутской области за прошедшие выходные погибло пять человек …

Росприроднадзор оштрафовал МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» на 800 тысяч рублей

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» назначено наказание в виде …

Отбор заявок на субсидии по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 2018 году начали в Иркутской области

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …

Более 36 тыс. мешков мусора на берегу Байкала собрали волонтеры в рамках экомарафона «360 минут»

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Волонтеры собрали более 36 тыс. мешков мусора за 6 часов в ходе экомарафона …

Иркутяне Наталья Чеботарева и Александр Улитин победили в велогонке на горных велосипедах «ВелоБАМ»

11:55 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутяне Наталья Чеботарева и Александр Улитин стали победителями традиционной …