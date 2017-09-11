Пьяные водители стали виновниками семи ДТП на дорогах Иркутской области за прошедшие выходные
Иркутск. Сибирские новости - На дорогах Иркутской области за прошедшие выходные погибло пять человек и 20 граждан пострадало. По вине нетрезвых водителей произошло семь дорожно-транспортных происшествий. С начала года к ответственности привлечено свыше 14 тысяч водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Около шести часов утра 9 сентября в Иркутске на улице Олега Кошевого столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Ниссан Тиана». В результате произошедшего на месте погиб 25-летний пассажир «Тойоты», ещё три человека госпитализированы, в том числе оба водителя.
Спустя час в Братске к ответственности привлечён водитель «Киа-Бонго», отказавшийся от прохождения медосвидетельствования в связи с автоаварией на улице Малышева. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и протаранил остановившийся в попутном направлении автомобиль «Тойота-Виш».
В шестом часу дня в Слюдянском районе на автотрассе Р-258 «Байкал» нетрезвый водитель на автомобиле «Тойота-Калдина» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с полуприцепом «Шмитц». В результате случившегося пострадала 45-летняя пассажирка универсала.
Подобное ДТП произошло около 23 часов около Тулуна, где находившийся в состоянии опьянения 56-летний мужчина на автомобиле «Тойота-Цереис» допустил боковое столкновение с двигавшимся навстречу минивэном «Хонда-Одиссей».
В этот же день в селе Грановщина Иркутского района нетрезвая 26-летняя женщина на автомобиле «Тойота-Камри» допустила наезд на 16-летнюю девочку-велосипедиста, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении. В Заларинском районе под колёсами автомобиля «Мазда-Фамилия» оказалась 12-летняя девочка, которая на велосипеде двигалась по тротуару.
В десятом часу вечера на 11 километре автодороги «Иркутск - Усть-Уда» от полученных травм скончался оказавшийся под колесами автотранспорта 35-летний мужчина, переходивший дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В Тайшетском районе около десяти вечера 27-летний житель деревни Новый Акульшет будучи в алкогольном опьянении на машине «Тойота Карина» съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В больницу доставлены две пассажирки иномарки.
Аналогичное ДТП произошло 10 сентября на автодороге «Жигалово - Залари», где пострадал владелец ВАЗ2106, находившийся в наркотическом опьянении.
В этот же день в 15 километрах от Черемхово на трассе Р-255 «Сибирь» нетрезвый водитель на автомобиле «Тойота Гайя» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении заказным автобусом «Фиат Дукато».
Во всех случаях инспекторами ГИБДД проводятся проверки, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося для последующего принятия процессуального решения.
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2017-09-11 12:27:17