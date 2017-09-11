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Создание Ассоциации озерных регионов поддержали 13 российских и зарубежных территорий

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках первого Байкальского Международного экологического водного форума будет подписан меморандум о создании Ассоциации озерных регионов. Инициативу формирования такой организации уже поддержали 13 российских и зарубежных территорий, в том числе из Швейцарии, Италии и Киргизии. Основной задачей Ассоциации станет сотрудничество в изучении крупных озер на евразийском пространстве.

Всего на Байкальском водном форуме будут представлены 23 страны, сообщает пресс-служба областного правительства. Уже на участие зарегистрировались 800 человек.

В выставочной части свои разработки в очистке сточных вод продемонстрируют 50 экспонентов. Обмен опытом технологий сточных вод станет основным вектором форума. Результатом мероприятия должны стать практические наработки в этой сфере, максимально отвечающие нормам, которые предъявляются к сбросам в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

БМЭВФ - это главное для Иркутской области событие Года экологии. Большое внимание на форуме будет уделено экологическому воспитанию в рамках программы «ЭКО-Поколение», ее цель - объединить существующие детские и молодежные природоохранные организации. Один из круглых столов будет посвящен роли муниципалитетов в решении экологических задач на основе государственно-частного партнерства.

Также будет обсуждаться проблема водности Байкала. Этой теме будет посвящена отдельная площадка.
Напомним, Байкальский экологический водный форум состоится 14 - 15 сентября. Накануне, 13 сентября, пройдет пленарное заседание Ассоциации содружества озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию.

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2017-09-11 18:18:06




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