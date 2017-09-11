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Сергей Левченко встретился с президентом Союза содействия коренным народам Иркутской области Ниной Вейсаловой

Фото: ИОХМ
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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко встретился с президентом Союза содействия коренным народам Иркутской области Ниной Вейсаловой. Он поздравил главу общественной организации с переизбранием на новый четырехлетний срок.

Государственная поддержка коренных малочисленных народов оказывается в рамках шести государственных программ. В 2017 году объем планируемого финансирования составит около 128 млн руб. Помощь оказывается по следующим направлениям: перевозка людей в труднодоступные территории, доставка грузов, в том числе и продуктов, приобретение обмундирования для охоты, субсидии на развитие оленеводства, поддержка национальных ремесел.

"Считаю, что сегодня на поддержку коренных малочисленных народов Севера региона выделяется достаточно средств, но у нас есть некоторые пожелания по их реализации, так как не всегда в программах разных ведомств учтены некоторые нюансы жизни коренных малочисленных народов. Мы просим обратить на это внимание", - обратилась к Сергею Левченко Нина Вейсалова. Глава региона пообещал поддержку по всем вопросам, которые волнуют представителей коренных малочисленных народов Севера Иркутской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Иркутской области проживают около 2 тыс. коренных малочисленных народов: тофалары и эвенки. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность эвенков - 1,272 тыс. человек, тофаларов - 678 человек. Удельный вес коренных малочисленных народов в общей численности региона составляет 0,08% от численности населения Иркутской области. Основная часть коренных малочисленных народов проживает в Катангском, Нижнеудинском и Качугском районах. Остальная часть - на территориях Казачинско-Ленского района, города Бодайбо и Бодайбинского района, Мамско-Чуйского, и Усть-Кутского районов.

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2017-09-11 18:27:04




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