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Ребенок погиб от укусов соседских собак в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти малолетнего ребенка в результате полученных ран от укусов двух собак.

Трагедия произошла 8 сентября. В городе Вихоревка по улице Солнечная мальчик, 2015 года рождения, гулял в огороженном периметре участка дома, где проживал вместе с матерью. В какой-то момент ребенок пропал из вида, и женщина пошла его искать. Тело ребенка она обнаружила на соседнем участке с множественными следами от укусов собак.

Со слов соседей, хозяину данных собак неоднократно указывали на их агрессивное поведение. За несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика эти же собаки укусили за ногу. Но мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности, исходящей от его питомцев.

Хозяин животных вину признал. Собаки, представляющие опасность для общества, ликвидированы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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2017-09-11 18:38:22




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