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Жилищные условия в Иркутской области в этом году улучшили 114 сельских семей

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Иркутск. Сибирские новости - В селах Иркутской области с начала года за счет социальных выплат на строительство (приобретение) жилья жилищные условия улучшили 114 семей. Выплаты предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Всего с начала года по программе в регионе введено в эксплуатацию 14,9 тыс. кв. м жилья. Это на 4,6 тыс. кв. м превышает показатели прошлого года.

Напомним, с этого года по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Иркутской области впервые реализуется проект по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку. Проект предполагает подготовку площадки под застройку 30 домов в Баяндаевском районе, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-09-11 18:51:40




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