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Движение транспорта по улице Красных Мадьяр в Иркутске ограничено до 22 сентября

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Красных Мадьяр в Иркутске частично ограничено до 22 сентября. Ограничение действует на участке улицы напротив рынка «Новый».

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на кабельных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-09-11 19:07:27




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