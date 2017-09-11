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Движение транспорта по улице Красных Мадьяр в Иркутске ограничено до 22 сентября
19:07 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Красных Мадьяр в Иркутске частично ограничено …
Жилищные условия в Иркутской области в этом году улучшили 114 сельских семей
18:51 - Иркутск. Сибирские новости - В селах Иркутской области с начала года за счет социальных выплат на строительство …
Ребенок погиб от укусов соседских собак в Иркутской области
18:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, …
Сергей Левченко встретился с президентом Союза содействия коренным народам Иркутской области Ниной Вейсаловой
18:27 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко встретился с президентом Союза содействия коренным …
Создание Ассоциации озерных регионов поддержали 13 российских и зарубежных территорий
18:18 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках первого Байкальского Международного экологического водного форума …
Пьяные водители стали виновниками семи ДТП на дорогах Иркутской области за прошедшие выходные
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - На дорогах Иркутской области за прошедшие выходные погибло пять человек …
Росприроднадзор оштрафовал МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» на 800 тысяч рублей
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» назначено наказание в виде …
Отбор заявок на субсидии по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 2018 году начали в Иркутской области
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …
Более 36 тыс. мешков мусора на берегу Байкала собрали волонтеры в рамках экомарафона «360 минут»
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Волонтеры собрали более 36 тыс. мешков мусора за 6 часов в ходе экомарафона …
Иркутяне Наталья Чеботарева и Александр Улитин победили в велогонке на горных велосипедах «ВелоБАМ»
11:55 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутяне Наталья Чеботарева и Александр Улитин стали победителями традиционной …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в южных районах без осадков, утром в отдельных районах туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» в день голосования в Иркутской области, который прошел 10 сентября, отработала безупречно. «Ростелеком» обеспечил 109 Участковых избирательных комиссии и 10 территориальных комиссий Иркутской области телефонной связью, а также предоставил Центральной избирательной комиссии собственные каналы связи для бесперебойного функционирования автоматизированной системы ГАС «Выборы».
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Пресс-релиз
Торжественное посвящение учеников профильного "Роснефть-класса" состоялось в ангарской школе № 10. С напутственными словами к школьникам обратились учителя, руководители АНХК и молодые специалисты, учащимся повязали галстуки с символикой «Роснефти» и вручили подарки.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о завершении модернизации линии Befesa-2 для производства мелкой чушки из сплава на Иркутском алюминиевом заводе.
Экологический праздник «День Иркута» впервые прошел в Шелеховском районе. Участники акции сначала убирали мусор на берегу реки, а затем отвечали на вопросы развлекательной викторины об экологии и волонтерстве. Организатором праздника выступил благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП) РУСАЛа.