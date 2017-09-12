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Мусор на Ольхоне убирали активисты ОНФ

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта совместно с местными жителями и при участии журналистов 10 сентября в рамках проекта «Генеральная уборка» провели акцию в поселке Хужир на байкальском острове Ольхон. Как рассказала член регионального штаба ОНФ, руководитель общественного проекта «Ольхон - территория развития» Эльмира Семенова, в уборке в самом крупном населенном пункте острова приняли участие более 30 человек, которые собрали около 100 мешков различного мусора, в том числе крупногабаритного.

«В акции по проекту «Генеральная уборка» активное участие приняли ученики общеобразовательной и музыкальной школ поселка. Самые юные жители Хужира отличаются развитым экологическим самосознанием, они хотят, чтобы на родной земле были чистота и порядок», - отметила Э. Семенова. Особое внимание во время уборки участники акции уделили окрестностям скалы Шаманка, которая является одной из главных достопримечательностей Байкала, а также территории рыбозавода, где традиционно любят прогуливаться туристы. На пирсе за летний сезон успевает скопиться масса мусора, отметили общественники.

На острове в последние годы начал практиковаться раздельный сбор мусора. И, как пояснила Э. Семенова, в нынешнем году 25 контейнеров с раздельным сбором мусора действовали в течение всего лета.

С начала реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Иркутской области на интерактивную карту свалок нанесено 136 свалок мусора. Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович, 34 свалки убраны, по остальным проводится работа.

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2017-09-12 08:00:15




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