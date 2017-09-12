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Уборочную кампанию первыми в Иркутской области заканчивают усольские аграрии

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается уборочная кампания. Аграриями области обмолочено 136 тыс. га зерновых культур, или 32% от уборочной площади. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Намолочено 285 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 21 центнер с гектара.

Картофель убран с площади 1,002 тыс. га, валовый сбор составил 17,1 тыс. тонн. Овощи убраны с площади 85,3 га, собрано 1,9 тыс. тонн.

Как отметил министр, АО «Большееланское» Усольского района первыми в области завершили уборочную кампанию. Хозяйством обмолочено 2,61 тыс. га зерновых, урожайность составляет 33 центнера с гектара.

"Хозяйствами области продолжается засыпка семян под урожай будущего года. Уже засыпано 36,8 тыс. тонн семян. Вспахано 61 тыс. га зяби, или 34% от плана", - отметил И. Сумароков.

Напомним, что в соответствии с инвестиционной политикой области и реализацией новых инвестпроектов на текущий год перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача произвести не менее: 792 тыс. тонн зерна (102,6% к 2016 году), 620 тыс. тонн картофеля (102% к 2016 году), 170,7 тыс. тонн овощей (107,3% к 2016 году).

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2017-09-12 08:03:31




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