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Экологический рейтинг разработали для турбаз и гостиниц Байкала

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Иркутск. Сибирские новости - Экологический рейтинг для расположенных на побережье Байкала турбаз и гостиниц разработали экологии Иркутска и Санкт-Петербурга. Это совместный проект энергетического холдинга En+ Group и ассоциации «Друзья Байкала». Внедрять рейтинг в тестовом режиме на Байкале начнут в октябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря комитета по экологии Ассоциации менеджеров России Анастасию Савельеву.

«Рейтинговая методология оценки экологической безопасности мест размещения была презентована в рамках проекта En+ Group «360 минут». Задача этой методологии - понять, насколько отели и другие объекты туристической инфраструктуры справляются с задачей бережного обращения с экосистемой Байкала», - сказала она.
По словам А. Савельевой, разработанные Экологическим союзом Санкт-Петербурга критерии оценки охватывают самые разные аспекты - от организации питания на туробъектах до работы с отходами и использования ресурсосберегающих технологий и различных ноу-хау.

К примеру, эксперты надеются, что владельцы местных турбаз стали использовать распространившуюся на Байкале водоросль спирогиру в своих подсобных хозяйствах. После прохождения оценки турбазы и гостиницы смогут получить определенное число «зеленых листочков» - по аналогии с международной классификацией гостиниц с помощью «звезд». «В октябре мы планируем провести тест 10 гостиниц, начав таким образом первую часть исследования. Впоследствии методика может применяться не только на Байкале, но и на других особо охраняемых т
ерриториях, где имеются достаточно высокие требования к экологической безопасности», - отметила эксперт.

Кроме рейтинговой оценки байкальские гостиницы смогут получить рекомендации экспертов о повышении своего экологического статуса. Наличие такой оценки становится все более востребованным не только у иностранных, но и у российских туристов, отмечают авторы проекта.

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2017-09-12 08:07:35




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